



Показывает Марс: идет первая в истории прямая трансляция с красной планеты

В пятницу, 2 июня, Европейское космическое агентство (ESA) намерено провести первую в истории прямую трансляцию с Марса. Событие начнется в 19:00, поэтому у космических энтузиастов будет уникальная возможность увидеть Красную планету практически в реальном времени. Об этом сообщает European Space Agency.



Мероприятие приурочено к 20-летию аппарата Mars Express на орбите Марса. Сейчас зонд расположен на высоте около 17 тысяч километров над марсианской поверхностью, а это значит, что можно будет наблюдать уникальные пейзажи планеты.



Представители ESA описывают прямую трансляцию как ближайшую возможность увидеть Марс в реальном времени. Агентство планирует передавать изображения с орбитального аппарата Mars Express, которые достигнут Земли примерно через 18 минут после съемки, если не возникнут непредвиденные технические проблемы.



Сигнал будет идти от Марса к Земле около 17 минут, после чего последует короткий период для обработки данных и передачи через серверы.



В прямом эфире будут представлены изображения, сделанные камерой визуального мониторинга (VMC) на орбитальном аппарате Mars Express. Первоначально предназначенная для наблюдения за отделением спускового аппарата Бигль-2, VMC была перепрофилирована в 2007 году для образовательных целей и научной визуализации.



Для расширения возможностей камеры были разработаны передовые методы работы и обработки изображений, что фактически превратило ее в восьмой научный инструмент орбитального аппарата.



Подготовка к сегодняшней трансляции продолжалась несколько месяцев, а команда Mars Express без устали работала, чтобы обеспечить бесперебойную доставку фотографий VMC в режиме онлайн. Хотя команда предусматривает потенциальные технические проблемы, связанные с возрастом камеры и значительным расстоянием между Марсом и Землей, они остаются оптимистичными по поводу успеха прямой трансляции.



Джеймс Годфри, менеджер по эксплуатации космических аппаратов в центре управления полетами ESA в Дармштадте, Германия выразил свое восхищение по поводу прямой трансляции.



"Обычно мы видим изображение Марса и знаем, что они были сделаны за несколько дней до этого. Я очень рад иметь возможность увидеть Марс таким, какой он сейчас – настолько близок к марсианскому "сейчас", насколько это возможно!", - заявил он.





Миссия Mars Express



Аппарат был запущен 2 июня 2003 года. В состав миссии входили сам зонд Mars Express и посадочный модуль "Бигль-2". Когда "Бигль-2" совершил посадку на Марсе на Рождество того же года, у него возникли проблемы со связью из-за сбоев в работе солнечных панелей. Тем не менее, орбитальный аппарат Mars Express, оснащенный семью научными инструментами, тщательно изучает Красную планету на протяжении последних двух десятилетий.



За время своей миссии этот космический аппарат-долгожитель достиг многочисленных научных успехов, среди которых:

обнаружение метана в марсианской атмосфере,

формирование карты состава льда у полюсов планеты,

обнаружение потенциального подземного озера у южного полюса Марса.

Несмотря на свой возраст, Mars Express продолжает эффективно работать, что и призвана продемонстрировать прямая трансляция.