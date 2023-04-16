



Похожая на скелет скала на Марсе вызвала ажиотаж в сети

Скальные образования, похожие на рыбьи кости, сфотографированные марсоходом НАСА Curiosity на Марсе, вызвали ажиотаж в Интернете, а некоторые интернет-пользователи в шутку назвали их "костями дракона".



Скалы были сфотографированы в последние недели марсоходом в кратере Гейла на Марсе. Структуры выглядят как ряд стержней, выстроенных в горизонтальные ряды вдоль сторон некоторых скал в этом районе.



Астробиолог Натали Кэброл отметила в Твиттере, что "за 20 лет изучения Марса это самый странный камень, который я когда-либо видела".

In 20 years of studying Mars, that's the most bizarre rock I have ever seen. I cannot wait to have a microscopic image of this one...It is part of a Gigapan of Gale crater that you can see here: https://t.co/LxljtDHyIl pic.twitter.com/wHhn1ckqjL — Nathalie A. Cabrol (@shasta721) April 10, 2023

Эндрю Гуд из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии сказал Fox News, что "Часто камни необычной формы берут свое начало в древнем прошлом, когда жидкая вода просачивалась через трещины в скале, принося с собой минералы. Эти минералы были тверже, чем скалы вокруг них, поэтому ветер разрушил все, кроме минералов".На дополнительных фотографиях, сделанных марсоходом в последние дни, запечатлены образования, похожие на плавники или зубы акулы. Команда исследователей, работающих с Curiosity, заявила, что они собираются использовать датчики на марсоходе для изучения пород в этом районе.