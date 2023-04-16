Похожая на скелет скала на Марсе вызвала ажиотаж в сети
Скальные образования, похожие на рыбьи кости, сфотографированные марсоходом НАСА Curiosity на Марсе, вызвали ажиотаж в Интернете, а некоторые интернет-пользователи в шутку назвали их "костями дракона".
Скалы были сфотографированы в последние недели марсоходом в кратере Гейла на Марсе. Структуры выглядят как ряд стержней, выстроенных в горизонтальные ряды вдоль сторон некоторых скал в этом районе.
Астробиолог Натали Кэброл отметила в Твиттере, что "за 20 лет изучения Марса это самый странный камень, который я когда-либо видела".
Эндрю Гуд из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии сказал Fox News, что "Часто камни необычной формы берут свое начало в древнем прошлом, когда жидкая вода просачивалась через трещины в скале, принося с собой минералы. Эти минералы были тверже, чем скалы вокруг них, поэтому ветер разрушил все, кроме минералов".
На дополнительных фотографиях, сделанных марсоходом в последние дни, запечатлены образования, похожие на плавники или зубы акулы. Команда исследователей, работающих с Curiosity, заявила, что они собираются использовать датчики на марсоходе для изучения пород в этом районе.