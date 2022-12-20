



Бесценные находки в погребальная пещере Саломеи, повитухи Иисуса

В преддверии открытия для публики погребальной пещеры, посвященной Саломее, повивальной бабке Иисуса, археологи недавно обнаружили в ее дворе ряд бесценных артефактов, сообщило во вторник Управление древностей Израиля. Гробница представляет собой многовековое место христианского паломничества, расположенное в районе Лахиш в центральной части Израиля.



Погребальная пещера была раскопана в 1984 году профессором Амосом Клонером из IAA. Но, несмотря на многочисленные доказательства ее использования в качестве священного христианского места, она так и не был открыта для публики.



За последние два месяца археологи раскопали двор площадью 350 кв.м у входа в пещеру, заполненный замысловатой резьбой по камню, парящими арками, мозаичным полом и остатками магазина, где паломники возможно, арендовали масляные лампы, чтобы освещать себе путь внутрь пещеры для молитв.



Лампы, в том числе более двух десятков неповрежденных, были найдены в районе, который археологи идентифицировали как небольшой рынок во дворе.



“Мы верим, что сюда приходили паломники, брали напрокат масляную лампу, совершали молитвы внутри и шли дальше”, – сказал Фирер.



Пещера, вероятно, была еврейским погребальным склепом для богатой семьи до того, как она стала христианской святыней. Пещера относится к периоду от 6 века до нашей эры до 70 года нашей эры. В ней есть несколько камер с множеством вырубленных в скале кохимов – погребальных ниш – и разбитых оссуариев – каменных ящиков, что отражает еврейский обычай погребения.



“Местные христиане впервые идентифицировали это место как место захоронения Саломеи в византийскую эпоху и превратили это место в место паломничества”, – объяснил Фирер.



Ведутся работы по открытию пещеры для публики в первый раз в рамках Тропы Иудейских Царей, 100-километровой тропы от Беэр-Шевы до Бейт-Гуврина с десятками значительных археологических памятников.



Паломники до сих пор незаконно проникают в гробницу, о чем свидетельствуют современные иконы и свечи на алтарях во внутренних комнатах, но Ганор надеется, что официальное открытие пещеры позволит большему количеству людей безопасно посетить это место.



“Эта тропа, которая пересекает Иудейскую Шефелу, является основой культурного наследия еврейского народа и охватывает десятки мест времен Библии, Второго Храма, Мишны и Талмуда”, – считает Ганор. “Это действительно важный маршрут, который сочетает в себе туризм, историю и развитие”.