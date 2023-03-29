



Подсчитано, сколько рабочих мест под угрозой из-за искусственного интеллекта

Инвестиционный банк Goldman Sachs посчитал, что распространение генеративного искусственного интеллекта может привести к автоматизации пятой части работы, выполняемой в крупных экономиках, или 300 млн рабочих мест, пишет Financial Times.



Исследование Goldman Sachs сосредоточено на влиянии "генеративных" систем искусственного интеллекта вроде ChatGPT, которые могут создавать контент, имитирующий человеческую работу. Более массовое использование таких систем может вызвать бум производительности, который в конечном итоге увеличит ежегодный мировой ВВП на 7% в течение 10 лет.



В то же время, технология принесет значительные потрясения на рынок труда, подвергнув автоматизации эквивалент 300 млн работников в крупных экономиках, занятых полный рабочий день. Юристы и административный персонал будут среди тех, кто больше всего рискует остаться без работы.



Исследователи посчитали, что примерно две трети рабочих мест в США и Европе подвергаются определенной степени автоматизации с помощью искусственного интеллекта.



В исследовании предполагается, что ИИ способен выполнять такие задачи, как заполнение налоговых деклараций для малого бизнеса, оценка сложных страховых случаев или документирование результатов расследования на месте преступления.



Оно не предполагало, что ИИ будет применяться для более чувствительных задач, таких как вынесение судебного решения, проверка состояния пациента в реанимации или изучение международного налогового законодательства.





