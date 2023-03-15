



Поддерживаемый Microsoft OpenAI начинает выпуск мощного ИИ, известного как GPT-4

Стартап OpenAI во вторник заявил, что начинает выпускать мощную модель искусственного интеллекта, известную как GPT-4, создавая основу для распространения человекоподобных технологий и усиления конкуренции между его покровителем Microsoft и Google от компании Alphabet.



Компания OpenAI, которая создала сенсацию чат-бота ChatGPT, заявила в своем блоге , что ее новейшая технология является "мультимодальной". Это означает, что изображения, а также текстовые подсказки могут стимулировать создание контента. Функция ввода текста будет доступна подписчикам ChatGPT Plus и разработчикам программного обеспечения со списком ожидания, в то время как возможность ввода изображений остается предварительным исследованием.



Долгожданный запуск сигнализирует о том, что офисные работники могут обращаться к постоянно совершенствующемуся ИИ для выполнения еще большего количества задач, а также о том, как технологические компании вынуждены конкурировать, чтобы выиграть бизнес от таких достижений.



Компания Google Alphabet во вторник объявила о "волшебной палочке" для своего программного обеспечения для совместной работы, которое может создать практически любой документ.



Microsoft, как ожидается, продемонстрирует ИИ для своего конкурирующего текстового процессора, вероятно, работающего на OpenAI, только через несколько дней. Представитель Microsoft также сказал, что GPT-4 поможет улучшить поисковую систему Bing.



Создатели новейшей технологии OpenAI утверждают, что в некоторых мосментах она представляет собой значительное улучшение по сравнению с предыдущей версией, известной как GPT-3.5.



В то время как две версии могут показаться похожими в обычном разговоре, "разница проявляется, когда сложность задачи достигает достаточного порога", завили в OpenAI, отметив, что "GPT-4 более надежен, креативен и способен обрабатывать гораздо более тонкие инструкции"



Онлайн-демонстрация технологии Грегом Брокманом, президентом OpenAI, показала, что GPT-4 может сфотографировать нарисованный от руки макет простого веб-сайта и создать на его основе настоящий веб-сайт. Демонстрация показала, что GPT-4 также может помочь людям рассчитать свои налоги.



Сэм Альтман, исполнительный директор OpenAI, в Твиттере назвал GPT-4 своей моделью "наиболее способной и соответствующей" человеческим ценностям и намерениям, хотя "она все еще имеет недостатки".



По словам компании, GPT-4 на 82% реже отвечает на запросы о запрещенном контенте, чем его предшественник, и на 40% лучше в некоторых тестах на достоверность. Неточные ответы, известные как "галлюцинации", были проблемой для многих программ искусственного интеллекта.