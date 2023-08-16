



"Почти как настоящая, только лучше": в Китае создали супер собаку-робота

Компания Xiaomi представила миру следующее поколение своей робособаки - CyberDog 2. Она может узнавать хозяина в лицо и даже управлять "умным" домом, сообщает Gizmochinа.



Робот ходит, дает лапу, делает сальто, катается на скейте. Вес CyberDog 2 составляет всего 9 кг. Четыре микрофона и множество датчиков позволяют слышать голосовые команды из другой комнаты. Предусмотрено распознавание жестов. В Китае за песика просят 12 999 юаней (это примерно 1770 долларов США).



