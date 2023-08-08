



Почему харедим преуспевают в сфере высоких технологий, - опрос

Согласно новому опросу, проведенному по заказу Академического инженерного колледжа Афека в Тель-Авиве, израильские работодатели в сфере высоких технологий отдают предпочтение “коммуникативным навыкам”, таким как самостоятельное обучение и решение проблем, а не предыдущему опыту и соответствующей ученой степени, пишет Jewishpress.



Колледж Афека считает, что эти результаты представляют собой практичную дорожную карту для академических учреждений, особенно тех, которые занимаются инженерией и другими дисциплинами STEM, поскольку они стремятся решить проблемы занятости в израильском секторе высоких технологий, который уже давно борется с нехваткой технических талантов.



Среди прочего, результаты опроса подтверждают утверждение, которое неоднократно делалось преподавателями-харедим и политиками, о том, что интеллектуальная подготовка студентов ешив, которую они проходят с самого раннего возраста, более эффективно готовит их к работе, требующей сильных аналитических навыков.



В опросе, проведенном в мае агентством маркетинговых исследований Rushinek, приняли участие 150 менеджеров высокотехнологичной отрасли Израиля и 155 менеджеров других секторов. Их попросили рассказать, что они считают наиболее важным для определения найма, решения проблем на рабочем месте и возможности для продвижения, была ли это соответствующая ученая степень, предыдущий опыт работы или социальные навыки.



В опросе использовался “индекс навыков”, чтобы определить наиболее важные критерии для получения работы и достижения успеха в сегодняшней рабочей силе, которая постоянно развивается благодаря развитию искусственного интеллекта и других современных технологий. Во всех трех категориях — приеме на работу, работе и продвижении по службе — межличностные навыки получили самый высокий индекc.



Опрос также углубился в конкретные навыки, которые ищут менеджеры, оценивая 13 различных навыков межличностного общения. 62% менеджеров в сфере высоких технологий ценят возможность обучаться новым навыкам по сравнению с 50% менеджеров из других секторов. Кроме того, 61% менеджеров в сфере высоких технологий согласились с тем, что способность решать сложные проблемы имеет решающее значение, и только 33% менеджеров из других секторов отдают приоритет этому навыку.



На вопрос о том, какие навыки в целом ищут работодатели, руководители высокотехнологичных компаний ответили, что десятью наиболее высоко ценимыми основными навыками в порядке важности являются самообучение, решение сложных проблем, проактивность, способность работать независимо, мотивация, творческое мышление, междисциплинарная командная работа, эффективная коммуникация, эмоциональный интеллект и лидерство. Для сравнения, менеджеры из других секторов поставили мотивацию на первое место, в то время как решение сложных проблем было гораздо ниже.





