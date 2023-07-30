



Пляжи Кипра могут исчезнуть из-за изменения климата

Из-за изменения климата пляжи Кипра могут исчезнуть, поскольку повышение уровня моря и волновое воздействие размывают песчаные берега. Из-за этого к 2100 году не будет 72% пляжей острова, пишет Phys.org со ссылкой на исследователей Университета Эгейского моря в Греции.



Ученые использовали спутниковые снимки для измерения размеров 241 незащищенного пляжа, а также создали модели для прогнозирования повышения уровня моря и эрозионного воздействия волн от штормов при различных климатических сценариях.



Прогнозируется, что экстремальное повышение уровня моря увеличится на 60% к 2100 году (до 1,29 м над средним уровнем моря) по сравнению с уровнем 2000 года, причем наибольшее эрозионное воздействие произойдет на южном и западном побережьях. Однако именно узкие пляжи шириной менее 50 м потенциально наиболее уязвимы к эрозии, причем до 72% из них, согласно модели, к концу века постоянно уменьшатся в ширину по меньшей мере наполовину.



Согласно данным Межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата, с увеличением выбросов растет и уровень моря. В дополнение ожидается увеличение интенсивности и частоты прибрежных штормов. Прогнозируется, что такие экстремальные события будут происходить каждые 9-27 лет с 2050 года, но при более суровых условиях частота штормов увеличится до каждых 2,5-13 лет, а после 2100 года они могут происходить несколько раз в год.



Исследователи предполагают, что такое отступление является проблематичным, поскольку часто туристическая инфраструктура строится вдоль побережья и может быть окончательно размыта, если не будут введены в действие схемы пополнения пляжей песком с других территорий.

