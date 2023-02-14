



Первый реактор на АЭС Найн Майл Поинт – старейший из работающих в США

Первый реактор на АЭС Найн Майл Поинт – старейший из работающих в США



Энергоблок №1 BWR-2 технологии General Electric номинальной мощностью 644 МВт был подключен к национальной сети в ноябре 1969 года. На сегодняшний день он является старейшим в Соединенных Штатах коммерческим ядерным реактором, который до сих пор эксплуатируется.



У Блока есть лицензия на работу до 2029 года. Таким образом, первый реактор на АЭС Найн Майл Поинт суммарно должен проработать 60 лет.