



Первый космический турист: SpaceX запустила миссию Ax-2

Ракета компании SpaceX Falcon 9 запустила в космос приватную миссию Ax-2. На борту экипаж из четырех человек, среди которых первая астронавтка из Саудовской Аравии. Об этом пишет SpaceX.



Космический корабль Freedom отделился от верхнего блока Falcon 9 через 12 минут после старта, как и планировалось. Сейчас он должен был догнать Международную космическую станцию ​​(МКС), после чего астронавты присоединятся к семи своим коллегам, работающим на МКС, и проведут некоторые исследования, например ДНК, рак и даже облака, которые вызывают дождь.



Астронавтка Райяна Барнави станет первой побывавшей в космосе женщиной из Саудовской Аравии. Также на борту находится платный клиент – американский бизнесмен Джон Шоффнер.



Ранее сообщалось, что астронавты частной миссии Axiom Space Ax-2 будут впервые выращивать стволовые клетки на Международной космической станции, чтобы проверить, как ограниченная гравитация влияет на развитие клеток сердца и мозга.



Ax-2 станет второй миссией Axiom Space на МКС. Первую миссию под названием Ax-1 запустили на борту SpaceX Falcon в апреле 2022 года. Тогда четверо частных астронавтов отправились в орбитальную лабораторию более чем на две недели. Это была первая частная миссия астронавтов на Международную космическую станцию.