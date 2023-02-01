



Первый клон шерстистого мамонта появится уже к 2027 году

Специалисты биотехнологической компании Colossal надеются возродить популяцию шерстистых мамонтов, вымерших примерно 10 000 лет назад. В настоящее время идет процесс редактирования генов одного из мамонтов, хорошо сохранившихся в вечной мерзлоте Сибири. Оптимизма исследователям добавляет тот факт, что ДНК этих животных более чем на 99 процентов совпадает с ДНК ныне живых азиатских слонов.



Если редактирование генов завершится успешно, ученым удастся сформировать эмбрион шерстистого мамонта, который затем поместят в яйцеклетку самки африканского слона. Рождение первого мамонтенка запланировано на 2027 год.



Конечная цель проекта – возрождение популяции этих вымерших животных с последующим их расселением в одном из арктических регионов, вероятно, на место их прежнего проживания. Биотехнологи полагают, что это должно оказать положительное влияние на климат планеты. Дело в том, что вымирание мамонтов повлекло за собой каскадные изменения всей экосистемы, которая в то время была самой большой в мире. Мамонтовая степь, простиравшаяся от Франции до Канады и от арктических островов до Китая, насчитывала миллионы этих крупных травоядных животных. Они были ключевыми участниками экосистемы, столь огромной, что она влияла на климат.



Гибель больших холодостойких мамонтов за последние 10 000 лет лишила экосистему лугов, которые когда-то эффективно поглощали углерод. Теперь там заросшие мхом леса и болота, которые не так эффективно помогают в борьбе с глобальным потеплением. Восстановление экосистемы Мамонтовой степи поможет остановить быстрое потепление климата и защитить вечную мерзлоту Арктики – один из крупнейших в мире резервуаров углерода, угрожающий высвободиться в атмосферу.



В случае успеха, ученые из Colossal полны решимости идти дальше. Следующим в очереди на "реинкарнацию" может стать тилацин, более известный, как тасманский сумчатый волк, истребленный человеком в 30-е годы прошлого века.

