



Первый электровелосипед с ChatGPT стал “самым умным” среди конкурентов – видео

Стартап Urtopia, оснащающий свои электровелосипеды такими “смартфонными” функциями, как разблокировка отпечатком пальца, объявил о новом шаге. Теперь в электробайк интегрировали ChatGPT – чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный OpenAI.



Он может взаимодействовать с людьми – отвечать на вопросы, решать головоломки, генерировать информацию, писать программный код и многое другое. В ответах ChatGPT часто использует для ответов подсказки пользователям. В частности, искусственный интеллект напоминает, как решить ту или иную проблему одним нажатием кнопки. К примеру, он может подсказать как заменить шину или где расположен ближайший веломагазин. Также можно попросить рассчитать чаевые, посоветовать рецепт печенья или озвучить прогноз погоды.



Есть в арсенале устройства другие интересные возможности. Например, в режиме личного фитнес-тренера ChatGPT может сосчитать количество затраченных калорий, частоту сердечных сокращений, пройденное расстояние и другие параметры.



Презентация ChatGPT состоялась на выставке EUROBIKE 2023 вместе с другими запатентованными технологиями Urtopia, такими как встроенная GPS навигация, защита от краж, запись данных и системы безопасности.



Как говорят в компании, это делает Urtopia лидером среди умных производителей электрических велосипедов. Благодаря ChatGPT и “фирменной» функции распознавания голоса электробайк Urtopia становится исключительным компаньоном для гонщиков, оказывая помощь в режиме реального времени.

В то же время, чат-бот имеет доступ к большому объему личной информации. Что при отсутствии гарантий безопасности может стать проблемой для пользователей.