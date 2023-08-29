



Первый человек в мире: извивающегося паразита нашли в мозгу женщины

Врачи обнаружили в мозгу 64-летней пациентки живого паразитического червя.



По данным газеты The Guardian, о жуткой находке как в фильмах про зомби рассказал нейрохирург доктор Хари Прия Банди.



Женщину госпитализировали в конце января 2021 года из-за того, что она в течение нескольких недель страдала от боли в животе, диареи, сухого кашля, температуры и ночной потливости. Через год она начала терять память и впала в депрессию.



Сканирование мозга показало ряд отклонений, из-за чего врачи и решились на операцию. Удивлению нейрохирургу Банди не было границ, когда врач вытащила из мозга пациентки 8-сантиметрового червя. Как он туда попал, остается загадкой.



Все еще живая находка была отправлена на экспертизу, в ходе которой выяснилось, что это -Ophidascaris robertsi, паразитирующий у питонов. Женщина, ставшая первым зараженным круглым червем человеком в мире, со змеями не контактировала, но жила недалеко от озера, где те обитали.