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Первый человек в мире: извивающегося паразита нашли в мозгу женщины
29.08.2023 14:18 Алина Груднева

Первый человек в мире: извивающегося паразита нашли в мозгу женщины

Врачи обнаружили в мозгу 64-летней пациентки живого паразитического червя.

По данным газеты The Guardian, о жуткой находке как в фильмах про зомби рассказал нейрохирург доктор Хари Прия Банди.

Женщину госпитализировали в конце января 2021 года из-за того, что она в течение нескольких недель страдала от боли в животе, диареи, сухого кашля, температуры и ночной потливости. Через год она начала терять память и впала в депрессию.

Сканирование мозга показало ряд отклонений, из-за чего врачи и решились на операцию. Удивлению нейрохирургу Банди не было границ, когда врач вытащила из мозга пациентки 8-сантиметрового червя. Как он туда попал, остается загадкой.

Все еще живая находка была отправлена на экспертизу, в ходе которой выяснилось, что это -Ophidascaris robertsi, паразитирующий у питонов. Женщина, ставшая первым зараженным круглым червем человеком в мире, со змеями не контактировала,  но жила недалеко от озера, где те обитали.

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