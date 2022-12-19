



Первые динозавры были практически всеядными

Группа палеобиологов Бристольского университета обнаружила, что среди самых ранних динозавров были плотоядные, всеядные и травоядные виды.

Ученые изучили форму зубов первых динозавров и сравнили их с живущими в настоящее время рептилиями и их рационом. Они обнаружили, что многие группы травоядных динозавров изначально были всеядными и что предки травоядных с длинной шеей, таких как диплодок, ели мясо.





Эта способность разнообразить свой рацион на ранних этапах эволюции, вероятно, объясняет их успех в развитии и распространении своих популяций. Рацион и экология первых динозавров изучены недостаточно, но ученые знают, что в триасовый период должно было произойти что-то, что позволило динозаврам пережить триасово-юрское массовое вымирание и адаптироваться, став доминирующей группой живых существ в Мезозойскую эру.





Исследование показало, что птицетазовые, к которым относятся многие виды, питающиеся растениями, начинали как всеядные, а самые ранние зауроподоморфы, предки зауроподов с длинной шеей, таких как диплодок, были плотоядными. Это показывает, что травоядные не были предками ни для одной из групп и что рацион ранних динозавров был разнообразным.

