



Перуанские археологи обнаружили около 30 могил доинкской эпохи - видео

Перуанские археологи обнаружили около 30 могил доинкской эпохи на кладбище, принадлежащем народу чанкай, который населял долины центрального побережья Перу с 1000 по 1500 год нашей эры.



Недавно обнаруженные 800-летние могилы позволили специалистам узнать больше о культуре Чанкай, которая была мало изучена, сказал Reuters Питер Ван Дален, археолог из университета Сан-Маркос.



"За последний год мы обнаружили более 2000 захоронений на разных кладбищах чанкайской культуры", — добавил он.



Обнаруженные могилы принадлежат людям из разных социальных слоев, по словам Ван Далена, некоторые из них были найдены на глубине до пяти метров и принадлежали элите Чанкая.



