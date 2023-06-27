



Партнеры лучше спят, если не делят постель – исследование

Согласно онлайн-опросу, проведенному OneCare Media, посвященному феномену “развода во сне”, спать в одиночестве может быть полезнее, чем делить постель с партнером. Этот термин относится к практике, когда пары предпочитают спать в отдельных комнатах или на отдельных кроватях.



Результаты опроса OneCare Media были получены от 1250 участников опроса в США, 625 женщин и 625 мужчин, которым на момент опроса было 18 лет и старше. Все участники сообщили, что регулярно делили постель как минимум с одним человеком. Из 1250 взрослых, принявших участие в опросе, только 1,4% сказали, что начали и поддерживали “развод во сне” в прошлом году. Однако 52,9% респондентов заявили, что это улучшило качество их сна. Они также сообщили, что в этом случае спят на 37 минут больше каждую ночь



В то время как 15% респондентов упомянули разные графики сна в качестве причины, по которой они спали раздельно, почти 25,8% респондентов сообщили, что спали отдельно со своим партнером из-за проблем в отношениях. Несмотря на это, Венди М. Троксель, доктор философии, старший научный сотрудник RAND Corp. и член медицинского консультативного совета SleepFoundation.org, считает, что “развод во сне” может быть инструментом для процветающих, здоровых отношений.



“Все эти убеждения, которые у нас есть относительно сна врозь, не позволяют нам даже рассмотреть возможность того, что, возможно, мы действительно лучше спали бы, и это было бы хорошо для наших отношений”, – говорит Троксель.



Другие факторы, такие как нарушения сна или аллергия, также могут стать причиной развода во сне. Около 30% взрослых назвали проблемы со сном причиной, по которой они спят раздельно, при этом 16,5% заявили, что они нарушают сон своего партнера, а 13,5% ссылаются на проблемы со сном своего партнера.



Троксель объясняет, что развод во сне не обязательно должен быть постоянным.



“Часто способ, которым пары, наконец, начинают эффективно решать проблемы вместе, заключается в том, чтобы меньше думать о “разводе во сне” как о “все или ничего” или навсегда”, – подчеркивает доктор.



Повторное воссоединение также может привести к улучшению сна. Респонденты опроса, которые снова начали спать вместе, сообщили, что спят на 10-12 минут больше, чем когда они спали по отдельности, и около 40% из тех, кто снова спал, сказали, что качество их сна также улучшилось.