



Пароли больше не нужны: Google вводит ключ доступа для входа в аккаунт

Компания Google объявила о новом способе входа в аккаунты — ключе доступа. Отныне пользователи смогут отказаться от своих паролей и кодов двухэтапной проверки и создать криптографический ключ.



Как утверждают в блоге Google, ключи доступа будут работать на всех основных платформах и браузерах, позволяя входить в аккаунт через отпечаток пальца, распознавание лица или PIN-код устройства.



Это повысит безопасность, так как доступ к ключу будет только на устройстве пользователя. В то же время, входить в свои учетные записи можно будет и с чужого телефона или компьютера – есть опция «использовать ключ доступа с другого устройства», которая создает одноразовый ключ.



Если добавить ключ доступа к аккаунту Google, то платформа будет запрашивать его при входе в систему или когда обнаружит потенциально подозрительную активность.



“Ключи доступа защищают вас от фишинга и любых ошибок, которым подвержены пароли, например, повторного использования или разглашения при утечке данных. Это более сильная защита, чем большинство методов 2SV двухэтапной аутентификации, которые предлагают сегодня, поэтому мы разрешаем вам пропускать не только пароль, но и 2SV, когда вы используете ключ доступа”, – объясняет Google.



Обычные пароли останутся в системе и могут работать вместе с ключом доступа или без него.