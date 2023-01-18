



Парламент Болгарии одобрил переговоры с США

Парламент Болгарии одобрил переговоры с США по поводу двух новых ядерных реакторов



Законодательный орган Болгарии поручил начать переговоры с США по поводу потенциального соглашения по строительству на АЭС Козлодуй двух дополнительных реакторов по технологии AP1000.



Национальное министерство энергетики должно принять все необходимые меры до 1 марта 2023 года для начала процесса строительства нового блока, №7, на АЭС Козлодуй. Также парламент поручил продолжать подготовку к получению лицензии и оценке влияния на окружающую среду для строительства энергоблока №8.



Технология реактора с водой под давлением AP1000, американской компании Westinghouse Electric Co, признана наиболее подходящей для использования на указанной АЭС, говорится в решении, обнародованном на сайте парламента.



На станции эксплуатируются энергоблоки №№ 5 и 6, общей мощностью почти 1,1 ГВт, тогда как реакторы №№ 1–4 прекратили работать в начале и середине 2000-х.