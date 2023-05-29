



Параллельный импорт способствует инновациям?

Параллельные импортеры часто закупают продукцию от компаний, которые еще не представлены на израильском рынке, и это позволяет потребителям получать доступ к новым продуктам и технологиям, которые официальные дистрибьюторы еще не привезли в Израиль.



Импортер 1pc.co.il - א&א מחשבים וסלולר, который занимается поставками продукции Apple и Google на рынок Израиля, стал настоящей находкой для многих потребителей. Несмотря на то, что крупные официальные импортеры, такие как C-Data, Icon, не привозят полный ряд продукции Apple в Израиль, а официального магазина от Google в Израиле можно ждать еще долгие годы, компания 1pc.co.il успешно заполняет эту нишу.



Благодаря א&א מחשבים וסלולר, израильский потребитель имеет доступ к такой продукции, как Apple Homepod, Homepod mini, Вся линейка Google Pixel, а также большой список устройств семейства Google Nest.



א&א מחשבים וסלולר – это настоящий лидер в сфере компьютерной техники в Израиле. Она работает на рынке с 1998 года и за это время завоевала себе множество постоянных клиентов.



Одной из особенностей компании являются ее собственные магазины в городе Нетания, где можно приобрести компьютеры, ноутбуки и комплектующие по низким ценам. Большой ассортимент товаров, высокое качество обслуживания и профессиональные консультации сотрудников – это то, что делает магазины 1pc.co.il столь популярными среди покупателей.



Компания также предоставляет услуги по ремонту компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов и планшетов, а также установке и настройке программного обеспечения. Профессиональные специалисты компании готовы помочь в любых вопросах, связанных с компьютерной техникой.



Компания 1pc.co.il дорожит своей репутацией и всегда старается предоставлять своим клиентам только лучшие услуги. Если вы ищете надежного партнера в сфере компьютерной техники, обращайтесь в компанию 1pc.co.il – здесь вас ждут только лучшие решения для вашего бизнеса и дома.



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