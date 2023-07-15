



Открытие тысячелетия: Ученые создали идеальный рецепт “косячка

Команда ученых решила провести исследования по выявлению лучшего рецепта косячка и недавно представила свои выводы на канадской химической конференции и выставке в Ванкувере.



Хотя концентрация тетрагидроканабинола (ТГК) в самом каннабисе, конечно, важна, команда обнаружила, что количество ТГК, которое попадает в организм курильщика, сильно варьируется в зависимости от того, как сделан “косячок”. Команда из исследовательского центра каннабиса и псилоцибина Delic Labs испытывала различные самокрутки на машине, которая могла вдыхать и проверять химический состав дыма.



Команда проверила, какой уровень измельчения каннабиса перед курением лучше – частицы размером 1 миллиметр или частицы размером 5 миллиметров, а также определила, какая часть косяка обеспечивает наибольшее ТГК и наибольший эффект.



По словам исследователей, самокрутки, сделанные из конопли, которые были измельчены до меньшего размера, сгорали быстрее и эффективнее, давая больше ТГК. Однако более крупные частицы каннабиса позволяли косяку гореть дольше. Это может не удивить опытных курильщиков “травки”, регулярно употребляющих ее в странах, где это разрешено, но исследование обнаружило еще кое-что.



Обычно в тех же странах, где употребление марихуаны легализовано, существует традиция, что первым курит косяк тот, кто его делал. Но этот "этикет", по результатам исследования, не дает привилегии владельцу самокрутки, ведь лучшей ее частью является как раз конец. Ученые обнаружили, что именно с конца “косячка” поступает больше ТГК. И этот факт не меняет разное измельчение каннабиса.



Это не первая научная работа, пытающаяся разгадать рецепт "идеального косячка". В 2018 году исследование ученых показало, что наилучший результат от употребления марихуаны можно добиться не путем ее сжигания, а с помощью испарения.



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