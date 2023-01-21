



Отчет: Израиль запросил у США 25 истребителей F-15-EX

Израиль направил США официальный запрос на закупку 25 современных истребителей F-15-EX с целью усилить свои возможности для нанесения ударов по ядерным объектам Ирана.



Об этом сообщает Breaking Defense .



По данным издания, минобороны Израиля направило официальное письмо-запрос в США на прошлой неделе. Оборонное ведомство и американское посольство отказались предоставить комментарий по этому поводу.



Уточняется, что в 2020 году Израиль принял решение увеличить как свой парк истребителей-невидимок F-35 и F-15, однако из-за политической нестабильности было выполнено только решение по F-35.



Согласно отчету, F15-EX несет больше оружия, чем любой другой истребитель в своем классе, и может запускать гиперзвуковые ракеты.

