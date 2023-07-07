



Основатель IT-компании: Через пять лет айтишников не будет

Генеральный директор Stability AI Эмад Мостак рассказал о своем видении будущего в интервью Питеру Х. Диамандису для подкаста Moonshots and Mindsets, пишет New Voice.



Мостак считает, что будущее для программистов не выглядит слишком радужным, и привел доказательства своему утверждению.



“Данные GitHub показывают, что 41% всего кода уже сейчас генерируется ИИ”, – заметил бизнесмен. “Поэтому уже через пять лет программистов-людей не будет”.



Мостак также предвидит новаторские изменения в общении людей и доступе к информации.



“К концу следующего года, я думаю, у вас будет ChatGPT на смартфоне без интернет-подключения. С моделями ИИ, полностью размещенными на мобильных телефонах, наши диалоговые взаимодействия могут радикально измениться”, – прогнозирует он.



Бизнесмен подчеркнул приверженность своей компании прозрачности и демократизации доступа к технологиям искусственного интеллекта. Помимо Stable Diffusion, у команды Мостака есть открытые языковые модели, которые, по его словам, были загружены более 25 миллионов раз.