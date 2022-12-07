



Опубликованы снимки дрона, примененного при атаках на российские аэродромы

Российские паблики опубликовали фотографии украинского самодельного беспилотника, который использовался для атаки на российские аэродромы.



Российские “военные эксперты” в сети пишут, что, судя поспецификациям, данные дроны могут запускаться непосредственно из глубины российской территории. В данном случае вопросы о противодействии подобным угрозам возникают уже не только к ПВО, но и к силам обеспечения периметра стратегических объектов, а также обеспечивающим контрразведывательную деятельность.



Блоггеоры возмущаются: "В текущей ситуации абсолютно неприемлемо, когда безопасность огромного аэродрома обеспечивает всего несколько десятков человек, к тому же заступающих на дежурство посменно и не обладающих необходимыми техническими средствами. Это касается и количества работающих ЗРК. Подобными силами просто невозможно организовать зону безопасности на десятки километров вокруг, а до сих пор "дырявая" граница позволяет вражеским ДРГ проникать на нашу территорию и осуществлять свою подрывную деятельность".





