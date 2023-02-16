



Опубликована уникальная съемка затонувшего “Титаника” – видео

Океанографический институт Woods Hole Oceanographic Institution WHOI опубликовал уникальную видеосъемку затонувшего судна, которая сделана во время исследования на подводном аппарате “Элвин” в июле 1986 года. По данным института, большая часть кадров никогда ранее не была доступна публике.



Обломки “Титаника” были первоначально обнаружены доктором Робертом Баллардом из WHOI и французской командой в 1985 году. Команда ученых в сентябре 1985 года обнаружила корабль, лежащий на глубине 4 км в 595 км от побережья Ньюфаундленда в Канаде. Доктор Баллард позже рассказал, что поиски были на самом деле прикрытием для охоты, инициированной президентом Рональдом Рейганом, с целью найти две потерянные подводные лодки времен холодной войны.



В июле 1986 года доктор Баллард с другими исследователями из WHOI вернулись на “Титаник”, сняв около 80 минут видеозаписи экспедиции. Второе судно Jason Jr с дистанционным управлением также участвовало в погружении, и некоторые из опубликованных кадров были сняты этим судном. Jason Jr смог проникнуть внутрь затонувшего корабля, в то время как команда в “Элвине” исследовала корабль снаружи. Уникальная съемка показывает каюты офицеров и прогулку по Титанику.

Согласно первоначальным данным, опубликованным WHOI на своем канале YouTube, всего в 1986 году на “Титаник” было совершено 11 погружений.