



OpenAI создаст магазин приложений для моделей искусственного интеллекта

Компания-разработчик ChatGPT OpenAI планирует запустить магазин приложений, который позволит разработчикам продавать свои модели искусственного интеллекта, созданные на основе технологии OpenAI. Об этом сообщает новостной сайт The Information со ссылкой на источники, пишет Reuters.



Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман рассказал о плане создания магазина приложений во время встречи с разработчиками в Лондоне в прошлом месяце.



Корпоративные клиенты часто используют технологию ChatGPT для различных целей – от выявления финансового мошенничества из данных онлайн-транзакций до ответов на вопросы о конкретных рынках на основе внутренних документов. Теперь производители смогут предлагать модели ИИ другим компаниям через магазин OpenAI. Это позволит компании охватить более широкую базу клиентов.



30 ноября 2022 г. OpenAI сделала чат-бот ChatGPT доступным для бесплатного публичного тестирования. ChatGPT может имитировать диалог, отвечать на дополнительные вопросы, признавать ошибки, отрицать неправильные предпосылки и отклонять неуместные запросы.