



OpenAI, Meta и Google будут отмечать водным знаком контент, созданный ИИ

В Белом Доме заявили, что контент, который был создан с помощью искусственного интеллекта должен обозначаться водным знаком. В частности на это согласились OpenAI, Google и Meta. Об этом заявил американский президент Джо Байден, сообщает Reuters.



По словам Байдена, компании искусственного интеллекта добровольно взяли на себя обязательства перед Белым Домом ввести такие меры, как обозначение водяных знаков на созданном искусственным интеллектом контенте, чтобы помочь сделать эту технологию более безопасной.



"Эти обязательства являются многообещающим шагом, но нам нужно еще много работать вместе", – сказал президент.



Компании, в которые также входят Anthropic, Inflection, Amazon.com и партнер OpenAI Microsoft, пообещали тщательно тестировать системы перед их выпуском и делиться информацией о том, как уменьшить риски и инвестировать в кибербезопасность. По данным издания, этот шаг рассматривается как победа для усилий администрации Байдена по регулированию технологии, которая пережила бум инвестиций и популярности среди потребителей.



"Мы приветствуем лидерство президента в объединении технологической индустрии, чтобы выработать конкретные шаги, которые помогут сделать искусственный интеллект более безопасным, безопасным и полезным для общества", – говорится в сообщении Microsoft.



В 2022 году искусственный интеллект начал стремительно развиваться. Толчком для этого стал релиз бота ChatGPT, который начали активно использовать во множестве сфер. Поэтому страны прибегают к регулированию отрасли искусственного интеллекта.



Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, призвал Конгресс Соединенных Штатов регулировать искусственный интеллект. Известно, что Сенаторы США проводят секретные брифинги по этому вопросу.