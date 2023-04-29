



OpenAI добавила новые параметры конфиденциальности для ChatGPT

OpenAI теперь позволяет людям выбирать, использовать или нет их разговоры в ChatGPT для обучения моделей искусственного интеллекта компании. Этот шаг может стать защитой конфиденциальности для людей, которые иногда делятся конфиденциальной информацией с популярным чатботом ИИ.



Компания заявила, что пользователи ChatGPT теперь могут отключить историю своих запросов, нажав на тумблер в настройках аккаунта. После этого их разговоры больше не будут сохраняться в боковой панели истории ChatGPT (расположенной в левой части веб-страницы), и модели OpenAI не будут использовать эти данные для улучшения своего сервиса.



OpenAI стремится к тому, чтобы люди чувствовали себя более комфортно, используя чат-бота для всех видов применения. Например, во время демонстрации этой функции в понедельник компания использовала пример планирования неожиданной вечеринки по случаю дня рождения.



"Мы хотим больше двигаться в этом направлении, чтобы люди, использующие наши продукты, могли решать, как используются их данные - используются ли они для обучения или нет", - сказала главный технический директор OpenAI Мира Мурати.