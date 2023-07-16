



Океаны Земли меняют цвет: ученые узнали причину

Странные изменения цвета океана побудили ученых заняться исследованиями. Спутниковые данные показывают, что за последние 20 лет изменение цвета с синего на зеленый произошло более чем в 56% вод океанов мира. Изменения особенно заметны в тропических регионах вблизи экватора, пишет Euronews.



Исследователи говорят, что это озеленение океанов указывает на влияние изменений климата на жизнь под водой.



Спутник NASA Modis-Aqua уловил постепенный переход от синего к преимущественно зеленому оттенку более чем в половине мирового океана . Площадь, изменившая цвет, больше, чем вся земля на Земле.



Британские ученые проанализировали данные NASA и считают, что зеленый цвет является признаком изменения экосистем.



Что это за сдвиги и точная причина, не подтверждены, но ученые считают, что они, вероятно, связаны с фитопланктоном. Эти организмы также играют жизненно важную роль в производстве кислорода , которым мы дышим, и в стабилизации нашей атмосферы.



По мнению авторов исследования, темно-синий цвет указывает на меньшую, а более зеленые оттенки указывают на большую активность фитопланктона.



Чтобы глубже изучить меняющиеся цвета океана, в январе 2024 года планируется запустить миссию NASA под названием Pace. Она будет отслеживать планктон, аэрозоль, облака и экосистему океана.





