



Охотники за привидениями записали реальное видео с "призраком"

Руководитель ретфордской группы охотников за привидениями "Retford Ghost Hunters" Рэйчел Парсонс утверждает, что у нее есть аудиозапись, на которой "дух" сообщает им название переулка, где они припарковались, сообщает Mirror.



Охотники за привидениями, утверждающие, что у них есть аудиозапись разговора с ними "призрака", говорят, что этот клип - их лучшая находка.



Встреча с "призраком" произошла после неудавшейся поездки в ​​заколоченное здание. Команда охотников за привидениями поехала на Пакман-лейн в Киветоне, Южный Йоркшир. Они видели женщину, перебегающую дорогу.



Во время прямой трансляции для аудитории на Facebook охотник за привидениями Рон обращается к ночи, спрашивая название полосы, на которой они припарковались и сразу же получил ответ: их микрофоны записывают, будто мужчина говорит "Пэкмэн". В клипе Рэйчел кричит: "О Боже мой. Он сказал "Пэкмэн".



Участники группы не могут этого объяснить: "Это абсолютное безумие. Это типа, вау. Никто из нас не двигался в машине. Это так странно, но это потрясающе".



Просматривая запись, охотники заметили тень, которая появляется из-под машины и останавливается на миллисекунду, а затем идет вперед. "Как типичное привидение - то, как оно идет", - сказала Рэйчел.



Она рассказала, что призраки и духи на Пэкмэн-лейн уже давно являются предметом дискуссий. Еще в 2005 году пользователи Шеффилдского форума заявили, что это горячая точка для потусторонней активности.



Поклонники ретфордской группы отметили, что дорога "довольно страшная", и сравнили ее с различными фильмами ужасов, в том числе "Джиперс Криперс" и "Хищник".



