



Огромный метеорит упал на Марс. Затем NASA сделало еще большее открытие

Это было не обычное марсианское землетрясение, гул которого посадочный модуль Insight Mars услышал на красной планете в декабре прошлого года.



Марсианский разведывательный аппарат NASA обнаружил источник грохота через пару месяцев, проводя разведку планеты с орбиты: впечатляющий метеоритный кратер на расстоянии более 2000 миль от экватора Марса, один из крупнейших, обнаруженных на планете.



Но то, что взволновало ученых, не менее значимо, чем зарегистрированная сейсмическая активность. Когда метеор врезался в Марс, из кратера были выброшены огромные куски льда, размером с валун. До сих пор в этом регионе, самой теплой части планеты, исследователи не находили подземного льда.



“Конечно, мы знаем, что около полюсов Марса есть водяной лед. Но при планировании будущих исследований Марса людьми мы хотели бы высадить астронавтов как можно ближе к экватору и иметь доступ ко льду в этих местах. В более низких широтах этот лед может быть преобразован в воду, кислород или водород, что крайне важно и полезно для будущих миссий”, - сказала Лори Глейз, директор NASA по планетарным наукам, во время пресс-конференции в четверг.



Это открытие является грандиозным финалом для посадочного модуля NASA Insight, который быстро теряет мощность из-за пыли, оседающей на его солнечных батареях. Ученые считают, что у них осталось от четырех до восьми недель, прежде чем связь с модулем будет потеряна. В этот момент его миссия закончится.



Ученые NASA планируют узнать, когда и как лед был захоронен в месте образования свежего кратера, ширина которого составляет 500 футов, а глубина чуть меньше 70 футов.



Ингрид Даубар, планетолог из Университета Брауна, возглавляющая рабочую группу Insight по исследованию кратеров, уверена, что лед имеет марсианское, а не метеоритное происхождение, поскольку сила удара при падении такого большого метеорита на поверхность Марса, должна была полностью уничтожить “космического скитальца”.









