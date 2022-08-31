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Огромный бивень слона возрастом 500 000 лет нашли в Израиле
31.08.2022 12:16 Ольга Белозерова

Огромный бивень слона возрастом 500 000 лет нашли в Израиле

На юге Израиля был найден хорошо сохранившийся огромный бивень слона возрастом 500 000 лет.

Как сообщает "Гаарец", бивень был найден Эйтаном Мором, биологом из Иерусалима, во время визита в кибуц Ревадим. 

Эйтан Мор шел мимо углубления в местности, где раньше добывали песок, и заметил, что что-то "выглядывает" из почвы. Ученый позвонил в Управление древностей и рассказал о находке.

Отмечается, что бивень удивляет не столько своим возрастом, а размерами. Его длина составляет 2,6 метра, он около 20 сантиметров в диаметре (в самом широком месте). А еще он хорошо сохранился. 

Археологи занимаются извлечением хрупкого бивня из почвы. 

 

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