



Огромный бивень слона возрастом 500 000 лет нашли в Израиле

На юге Израиля был найден хорошо сохранившийся огромный бивень слона возрастом 500 000 лет.



Как сообщает "Гаарец", бивень был найден Эйтаном Мором, биологом из Иерусалима, во время визита в кибуц Ревадим.



Эйтан Мор шел мимо углубления в местности, где раньше добывали песок, и заметил, что что-то "выглядывает" из почвы. Ученый позвонил в Управление древностей и рассказал о находке.



Отмечается, что бивень удивляет не столько своим возрастом, а размерами. Его длина составляет 2,6 метра, он около 20 сантиметров в диаметре (в самом широком месте). А еще он хорошо сохранился.



Археологи занимаются извлечением хрупкого бивня из почвы.



