



"Офисный планктон" на удаленке через 80 лет: горбатые с руками-когтями. Фото

Современный мир диктует свои условия: ученые показали, как будут выглядеть удаленные работники через 80 лет. Зрелище, скажем прямо, шокирующее - горбатые с руками-когтями.



Заглянуть в будущее помогли британские исследователи, создав модель, которая собственно и показывает, как будут выглядеть удаленные работники в 2100 году. Произойдет с ними такая эволюция в том случае, если они не начнут обустраивать себе нормальное рабочее место дома



Исследователи из компании Furniture at Work показали, как будут выглядеть люди, работающие удаленно за компьютером, через 80 лет, пишет LadBible. Многие после пандемии Covid-19 привыкли работать дома, а не в офисе. Но они не создают для себя правильно рабочее место, а работают прямо на диване или в кровати.

Фото: Furniture at Work

И вот исследователи составили модель по имени Анна - женщину, которая живет в 2100 году и уже не в первом поколении работает дома. На изображениях можно увидеть, что у Анны горб, опухшее лицо и темные глаза. Более того, ее длинные руки стали похожи на когти.

По словам журналистов, сгенерировать Анну было решено после исследования британских ученых из Университета Лидса, которое показало, что треть людей в Великобритании, работающих дома, не создают для себя нормального рабочего места. Это может привести к проблемам в будущем.

Как рассказали исследователи Furniture at Work, изображение Анны показывает, что из-за неправильного рабочего места и постоянного воздействия экрана компьютера на глаза, человек может начать страдать из-за плохой осанки и проблем со зрением. Более того, в 2100 году у удаленных работников прогнозируют проблемы с ментальным здоровьем.



Фото: Furniture at Work

"Чтобы визуализировать последствия отсутствия подходящего места для работы дома, Furniture at Work использовала научные исследования и работала с экспертами в области здравоохранения, чтобы показать, как может выглядеть удаленный работник будущего", - говорится в сообщении.

Брайан Кларк, основатель United Medical Education, сказал, что удаленным работникам стоит делать регулярные перерывы для зарядки, чтобы избежать болей в спине и шее.

"Обустройство рабочего места с эргономичной мебелью также важно для установления четких границ между работой и личным временем", - сказал он.