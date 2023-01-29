



Один из лучших: Палеонтологи обнаружили голову динозавра с сохранившейся кожей

Речь идет о почти целом анкилозавре, вместе с его зазубренными шипами, большинством конечностей, панцирным покрытием, а также частями кишечника и содержимым желудка. Но самая поразительная деталь – его удивительно сохранившиеся "лицо" и кожа, сообщает futurism



Марку Митчеллу, технику Королевского музея Тирелла, понадобилось почти шесть лет, чтобы эксгумировать окаменелость, осторожно откалывая окружающий камень. За эти огромные усилия в его честь назвали недавно открытую разновидность анкилозавра – Borealopelta markmitchelli.



“Во время подготовки я складывал блоки, как пазл, и животное начало приобретать реальные очертания. Однажды перед Рождеством я собрал вместе обе стороны шеи и голову и смог полностью оценить впечатляющий образец, а также то, насколько сохранившимся оказалось это существо”, – рассказал Митчелл.



Куратор музея Дональд Хендерсон говорит, что эта находка буквально "одна на миллиард". Теперь палеонтологи опубликовали ряд выводов.



Одно из исследований под руководством Калеба Брауна, куратора Royal Tyrell, изучало костную структуру, известную как остеодерма, найденную на анкилозаврах, которая в менее сохранившихся экземплярах обычно не поддается изучению. С этим образцом удалось измерить 172 остеодермы.



“Многие скелеты панцирных динозавров сохранились расчлененными, то есть их кости перепутаны. Наличие остеодермы, сохраненной в прижизненном положении в этом и других образцах, может дать нам подсказки о том, как реконструировать те образцы, где положение панциря менее понятно”, – говорит Браун.



Другой анализ позволяет сделать предположение, что шипы на самом деле предназначены не для того, чтобы отпугивать хищников, а для того, чтобы привлекать партнеров для спаривания.



Третье исследование утверждает, что эти динозавры использовали форму камуфляжа, известную как контрзатенение, которая до сих пор не наблюдалась у существ такого размера. Поэтому факт, что такой грозный бронированный динозавр вынужден был использовать камуфляж, чтобы выжить, может означать, что Меловой период был гораздо более жестоким, чем предполагалось ранее.