



Объявлены лауреаты Шнобелевской премии

Диплом, статуэтку и по 10 триллионов зимбабвийских долларов получили лауреаты псевдонаучной премии.



Премия по медицине досталась Дэвиду Уортингеру и Марку Митчеллу из Мичиганского университета, которые предложили избавляться от камней в почках, катаясь на американских горках. По их наблюдениям это помогает почти 70% пациентов. Причем если сидеть в последнем вагоне, то шансы значительно увеличиваются – с 16 до 64 процентов.



В области экономики “шнобелевка” присуждена канадским исследователям, которые убеждены в эффективности использования кукол вуду против несправедливых руководителей. Они утверждают, что для начальства такие сеансы безвредны, а вот их подчиненным они приносят “облегчение и чувство восстановления справедливости”.



"Шнобеля" в сфере здорового питания вручили Джеймсу Коулу из британского университета Брайтона. Он доказал, что не стоит есть мясо людей, потому что это плохо сказывается на физическом состоянии человека.



Были отмечены и другие нелепые, удивительные и смешные исследования. Номинантами премии также стали исследователи, доказавшие, что человеческая слюна лучше известных химических средств очищает загрязненные золоченые статуи XVI века; и что человек может определить по вкусу вино, где побывала муха.



Поскольку сомнительны сами исследования, отмеченные этой премией, то и награда за них тоже иллюзорна. Доллар Зимбабве был изъят из обращения еще в 2009 году, поэтому купюра в 10 триллионов может представлять интерес только для нумизматов, и у них она стоит “копейки”.