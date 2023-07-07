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Обновленный Shazam распознает музыку не только "на слух" | Фото: скриншот
07.07.2023 22:28 Дара Киевская

Обновленный Shazam распознает музыку не только "на слух"

Компания Apple выпустила новое обновление для приложения Shazam, которое помогает пользователям идентифицировать песни. 

Помимо распознавания песен с помощью микрофона, Shazam может идентифицировать песни на YouTube, Instagram и TikTok. 

"Это может быть очень удобно, когда вы смотрите видео, а описание не содержит никакой информации о фоновой дорожке", - говорится в сообщении.

Таким образом, что идентифицировать композицию из соцсетей, нужно сначала открыть Shazam, включить прослушивание, а затем вернуться в программу и запустить запись, которую нужно распознать.
 

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