



Обновленный Shazam распознает музыку не только "на слух"

Компания Apple выпустила новое обновление для приложения Shazam, которое помогает пользователям идентифицировать песни.



Помимо распознавания песен с помощью микрофона, Shazam может идентифицировать песни на YouTube, Instagram и TikTok.



"Это может быть очень удобно, когда вы смотрите видео, а описание не содержит никакой информации о фоновой дорожке", - говорится в сообщении.



Таким образом, что идентифицировать композицию из соцсетей, нужно сначала открыть Shazam, включить прослушивание, а затем вернуться в программу и запустить запись, которую нужно распознать.

