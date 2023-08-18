



Обновление Microsoft начало обнаруживать пиратские Windows

Microsoft выпустила обновление защитника операционной системы Microsoft Defender, являющегося встроенным антивирусом. Теперь он автоматически обнаруживает пиратские копии операционных систем.



В частности, апдейт 1.395.318.0 для Windows 10 и Windows 11 обнаруживает различные программы-вымогатели, трояны и бэкдоры, а также может приносить "критические" исправления производительности. Они, по мнению разработчиков, улучшат работу компьютера.



Но это не все. Microsoft Defender научился определять пиратские версии операционной системы. Он не только посылает сообщения о том, что ОС "пиратская", но и сбрасывает активацию и блокирует службу AutoKMS (Key Management Service). Ее используют злоумышленники, чтобы бесплатно активировать Windows.