Обнаружены пояса астероидов вокруг молодой звезды, где формируются планеты

Космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб" сфотографировал пояса астероидов, окружающих молодую звезду Фомальгаут. Она находится на расстоянии 25 световых лет от Земли. Об этом пишет Space.



На изображении видны три пояса, простирающиеся на 23 миллиарда километров от звезды, что примерно в 150 раз больше расстояния между Землей и Солнцем.



В 1983 году астрономы обнаружили пылевую структуру вокруг Фомальгаута с помощью инфракрасного астрономического спутника NASA. Однако два внутренних пояса впервые “увидел” именно телескоп Уэбба.



Ученые считают, что пылевые пояса вокруг молодой звезды – это обломки от столкновений крупных космических тел, в том числе астероидов и комет.

Также команда астрономов зафиксировала во внешнем кольце астероидов Фомальгаута большое облако пыли. По мнению ученых, ее наличие может указывать на формирование новых планет. Такое облако может возникнуть от столкновения между двумя формирующимися планетами.



Фомальгаут – самая яркая звезда в созвездии Южной Рыбы и одна из самых ярких на ночном небе.

Webb has a new achievement under its (asteroid) belt!



This image is our first infrared look at an asteroid belt outside our solar system. Webb reveals there are actually 3 belts, including 2 never-before-seen inner belts, around the star of Fomalhaut: https://t.co/pDQKAh4hDA pic.twitter.com/GWed3Bbu4m