



Обнаружена окаменелость млекопитающего, вцепившегося в динозавра

Первая в своем роде окаменелость млекопитающего и динозавра, живших около 125 миллионов лет назад, “сцепившихся в смертельной схватке”, бросает вызов идее о том, что динозавры правили землей, сообщает CBCnews.



Новая окаменелость, обнаруженная 16 мая 2012 года в китайской провинции Ляонин, показывает млекопитающее, атакующее динозавра, который примерно в три раза больше его. Млекопитающее, плотоядное Repenomamus robustus, было явным агрессором, пишут исследователи в журнале Scientific Reports .



“Млекопитающее умерло, укусив два левых передних спинных ребра динозавра; его нижняя челюсть погружается вниз в затвердевший осадок, чтобы прочно обхватить кости”, — пишут авторы исследования.



Обнаружение этих двух существ является одним из первых доказательств, демонстрирующих фактическое хищническое поведение млекопитающего по отношению к динозавру, сообщил в пресс-релизе доктор Джордан Мэллон, палеобиолог из Канадского музея природы и соавтор исследования.



Repenomamus robustus — это барсукоподобное животное, которое было одним из крупнейших млекопитающих, живших в меловой период.



Динозавр был идентифицирован как пситтакозавр, травоядное животное размером с крупную собаку.



Палеонтологи ранее предполагали, что Repenomamus охотился на динозавров из-за окаменелых костей, найденных в желудке млекопитающего.



“Сосуществование этих двух животных не ново, но то, что ново для науки благодаря этой удивительной окаменелости, — это хищное поведение, которое она демонстрирует”, — сказал Мэллон.



Эксперты считают, что нападение сохранилось, когда два животных попали в вулканический поток. Район, где была обнаружена окаменелость, известен как “Китайские Помпеи” из-за множества окаменелостей животных, которые были массово захоронены оползнями и обломками после одного или нескольких извержений вулканов.



Исследователи заявили, что переплетение скелетов и полнота скелетов позволяют предположить, что находка является подлинной и что животные не перевозились перед захоронением.





