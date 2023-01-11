



Обнаружена гигантская нейтронная звезда, существовавшая меньше секунды – видео

Когда звезды определенной массы взрываются, они оставляют после себя плотное ядро, известное как нейтронная звезда. Эти странные звезды массой больше Солнца представляют из себя шар размером с город. Они часто образуют дуальные системы, где в конечном итоге две нейтронные звезды двигаются по спирали внутрь, пока не столкнутся, формируя один объект.



Каким будет этот объект, зависит от общей массы звезд. Нейтронная звезда может иметь массу больше двух Солнц, прежде чем она разрушится под действием собственной гравитации и сформирует черную дыру. Если сумма двух нейтронных звезд окажется ниже этого предела, они образуют новую нейтронную звезду. Если масса больше, столкновение создаст черную дыру.



В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, астрономы обнаружили два слияния нейтронных звезд, в результате которых образовались черные дыры. Однако, они также обнаружили сигналы промежуточной стадии – сверхтяжелых нейтронных звезд, которые существуют всего лишь миллисекунды.

Согласно компьютерному моделированию слияний нейтронных звезд, если образуется сверхтяжелая нейтронная звезда, в гравитационных волнах, испускаемых во время события, возникает особый паттерн, известный как квазипериодические колебания КПО.



Команда подсчитала, что сверхтяжелые нейтронные звезды имеют массу более чем в 2,5 раза больше массы Солнца и существуют не более 300 миллисекунд, прежде чем схлопнуться в черные дыры, вращаясь невероятно быстро – почти 78 000 оборотов в минуту.