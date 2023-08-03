



Обнаружен скелет самого тяжелого существа в истории. Фото

Охотники за окаменелостями с радостью представляют новое удивительное открытие - обнаружение скелета потенциально самого тяжелого существа, когда-либо существовавшего на Земле. Останки огромного и давно вымершего кита группа ученых обнаружила в пустыне Ика на юге Перу, пишет The Guardian.



Исследователи назвали это существо Perucetus colossus. Ранее титул самого тяжелого существа принадлежал синему киту, но древний кит Perucetus colossus, живший десятки миллионов лет назад, возможно, превосходил его в весе.

Хотя длина гигантского древнего кита составляла около 20 метров, в отличие от синего кита, носившего до этого момента звание самого тяжелого существа в мире в длине 25 метров, у него был значительно больший вес - от 85 до 340 тонн. Этот вывод исследователи сделали, сравнивая кости Perucetus colossus с костями родственников современных китов (13 позвонков, 4 ребер и 1 бедренной кости). Важно отметить, что, возможно, у древних китов были передние конечности для хождения по морскому дну и маленькие рудиментарные задние конечности.

Специалист по окаменелости млекопитающих в Государственном природном музее истории в Штутгарте Эли Амсон заявила, что даже самая скромная оценка веса Perucetus colossus уже делает его сравнимым с синим китом - самым крупным известным животным на планете. Однако ученые также отмечают, что возможно в океанах обитают особи синих китов, которые значительно превосходят известных нам размеров.



"Если мы посмотрим на самую скромную оценку в 85 тонн (только обнаруженного животного), мы точно находимся в центре синего кита, который является самым большим животным из известных на сегодняшний день", - сказала она.

Впрочем, исследователи отмечают, что большая вероятность, что в океане живут особи синих китов, которые значительно больше известных человеку.



Альберто Колларета, палеонтолог из Пизанского университета с коллегами обнаружили окаменелости древнего кита еще 13 лет назад, однако после этого ушло много лет на подготовку к изучению. В отличие от большинства китов, которые имеют относительно легкий скелет и могут охотиться на быстро движущуюся рыбу и других морских существ, P. colossus имел более тяжелые кости и, скорее всего, был медленно плавающим падальщиком.

К этому моменту исследователи надеются, что новое открытие окаменелости P. colossus принесет больше понимания о древних морских экосистемах и эволюции китов. Для сравнения, современные синие киты считаются хищниками, питающимися преимущественно креветками-крабами и мелкими рыбами.

Однако у ученых возникли интересные вопросы: как такое тяжелое существо могло поддерживать движение в океане? Какие адаптации у него были для выживания и почему оно развивало более массивный скелет, в отличие от других китов? Для ответа на эти вопросы необходимо провести дальнейшие исследования и анализ окаменелостей.





Исследование P. colossus также акцентирует внимание на важности сохранения современных видов китов, ведь многие из них находятся под угрозой исчезновения из-за различных антропогенных факторов, включая промышленную добычу ресурсов и загрязнение морских вод.

Выводы исследователей могут служить основой для дальнейших научных исследований, способствовать защите биоразнообразия и помочь более глубоко понять эволюцию и историю нашей планеты. Охотники за окаменелостями продолжают свою важную работу, расширяя наши знания о древних существах и природе, что может привести к новым захватывающим открытиям в будущем.