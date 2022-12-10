



Обнаружен пропавший еврейский художник эпохи Возрождения - фаворит Медичи

Йона Остиглио был еврейским художником эпохи Возрождения, работавшим во Флоренции 17 века . Он был потерян для истории, пока его недавно не обнаружил еврейский историк и директор программы еврейских исследований в рамках проекта "Архив Медичи" Пьергабриэле Манкузо. Историк изучал историю еврейской общины, когда нашел статью 1907 года итальянского раввина Умберто Кассуто , в которой упоминался Остиглио.



Затем Манкузо спросил Марию Сфремели, искусствоведа из флорентийской галереи Уффици, знает ли она что-нибудь о неизвестном художнике. Как оказалось, она вспомнила, что ей встречалось имя "Йона", при просмотре незарегистрированных картин, хранящиеся в галерее Уффици много лет назад.



Впоследствии ей удалось найти ряд картин, принадлежащих Остильо. Одна была найдена на вилле Медичи, другая — в церкви во Флоренции , а третья — в министерстве иностранных дел Италии.



Карьера Остиглио примечательна не столько качеством его картин, сколько тем фактом, что еврейскому художнику его времени редко удавалось пробиться через стены гетто. Другие художники-евреи в основном создавали свои работы для внутреннего пользования.



"Идея, которую мы имеем, заключается в том, что этот еврейский художник уникален, хорошо знаком с христианской средой и не боится дистанцироваться от раввинских законов. Его поведение было вне еврейского и христианского общества того времени", — считает Манкузо.



Остильо получал заказы от самых могущественных христианских семей Флоренции, в том числе Медичи. В 1680 году он даже стал членом Академии изящных искусств — честь, которой не удостоился ни один другой еврей вплоть до двадцатого века. Евреям не разрешалось становиться ювелирами или художниками или состоять в какой-либо гильдии.



Манкузо также изучил документы, связанные с жизнью Остильо, умершего в 1695 году, такие как семейные записи и нарушения закона, в том числе одно наказание за нарушение религиозного разделения - проживание за пределами первого гетто Флоренции, основанного в 1517 году, и другое - за отношения с христианкой.