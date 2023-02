Облако обломков: Таинственный российский спутник рассыпался на орбите

По данным 18-й эскадрильи космической обороны Космических сил США SDS, отслеживающей на орбите объекты, созданные человеком, аппарат распался в ночь на 3 января. В результате распада образовалось не менее 85 обломков, которые можно отследить. Облако космического мусора сейчас вращается на высоте 1169 км над поверхностью планеты. На такой высоте понадобится не менее 100 лет, чтобы обломки упали вниз. SDS не установило причины распада спутника, но это далеко не единственная загадка, окружающая "Космос 2499":



Спутник был запущен на околоземную орбиту в мае 2014 года российской ракетой-носителем вместе с тремя военными спутниками связи. Космос 2499 года не был официально внесен в пусковой манифест, поэтому о его запуске никто не знал.



Американские спутниковые трекеры первоначально определили его как обломок под названием "Объект Е". Но потом эти "обломки" начали совершать маневры. Уже в октябре США официально переклассифицировали "Объект Е" в "полезную нагрузку" и занесли в каталог как "COSMOS 2499". С тех пор орбитальные параметры неизвестного спутника начали проверять ежедневно.



9 ноября 2014 года "COSMOS 2499" приблизился к российскому разгонному блоку "Бриз-М" – именно на такой запускали и этот спутник. Тогда он подлетел всего на 0,76 км. Вскоре он удалился, однако уже 25 ноября это повторилось – аппарат подошел еще ближе на расстояние 0,53 километра к корпусу ракеты. Такая активность привела к предположениям, что "Космос 2499" испытывает технологию, которая могла бы позволить космическим аппаратам преследовать и, возможно, даже выводить из строя другие спутники.

