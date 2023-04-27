



Обезьяны способны комплексно мыслить и обдуманно принимать решения

Согласно исследованию, опубликованному в понедельник в Nature Neuroscience, обезьяны, как и люди , способны к сложным обдумываниям и тщательному принятию решений .

Новое исследование бросает вызов давней идее о том, что только люди обладают способностью глубоко размышлять над проблемой и учитывать множество факторов, включая затраты, последствия и ограничения.

В исследовании отмечается предыдущая работа доктора Дэниела Канемана, лауреата Нобелевской премии, который несколько десятилетий назад произвел революцию в области поведенческой экономики своей теорией перспектив. Канеман предположил, что люди используют две различные системы мышления: одну почти мгновенную и автоматическую, а другую гораздо более медленную и основанную на сознательных логических рассуждениях, требующих больших умственных усилий.



Новые данные противоречат теории Канемана.



“Люди — не единственные животные, способные к медленному и вдумчивому обдумыванию, — сказал старший автор Уильям Штауффер, доктор философии, доцент нейробиологии Медицинской школы Университета Питтсбурга. - Наша работа показывает, что у обезьян богатое психическое состояние, которое делает их способными к разумному мышлению. Это новая парадигма изучения нейрофизиологических основ совещательного мышления”.



Новое исследование проливает свет на когнитивные процессы, когда мы, люди, принимаем решения о различных аспектах нашей жизни, например о том, с кем проводить время или что изучать в школе.



Давая обезьянам задачи комбинаторной оптимизации и награждая животных в зависимости от ценности их решений, исследование продемонстрировало, что обезьяны использовали передовые математические рассуждения и эффективные вычислительные алгоритмы для решения сложных задач.



Ученые обнаружили, что производительность и скорость мышления животных зависели от того, насколько сложной была задача, и что их решения точно отражали решения, генерируемые эффективными компьютерными алгоритмами, специально созданными для решения задачи оптимизации.



