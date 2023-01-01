



Обезьяны изготавливали каменные орудия 50 000 лет назад – исследование



Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Holocene, в Педра-Фураде на северо-востоке Бразилии были найдены каменные орудия труда, возраст которых оценивается примерно в 50 000 лет. Инструменты, найденные на участках, характеризуются “использованием непосредственно доступного сырья”.



Исследователи также заявляют, что они “уверены в том, что ранние археологические раскопки в Бразилии могут принадлежать не человеку, а обезьянам-капуцинам”.



Капуциновые обезьяны обычно встречаются в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Они считаются самыми умными обезьянами Нового Света .



Педра Фурада содержит сотни археологических памятников , возраст которых насчитывает тысячи лет.



Ученые в ходе исследования сравнили каменные орудия из Педра-Фурада с современными залежами каменных орудий, сделанными капуцинами, и обнаружили, что орудия отсюда похожи на каменные орудия, сделанные капуциновыми обезьянами.