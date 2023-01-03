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NuScale завершила проектирование атомной электростанции по ММР
03.01.2023 22:25 Юлия Фрилис

NuScale завершила проектирование атомной электростанции по ММР

Американская компания NuScale завершила проектирование атомной электростанции по ММР...

Это значительное достижение позволит еще более активно внедрять технологию малых модульных реакторов (ММР, англ. – SMR) VOYGR. убеждены в компании.

NuScale Power Module – небольшой безопасный реактор с водой под давлением с мощностью 77 МВт. Да, 12-модульная электростанция VOYG-12 способна генерировать 924 МВт. Также электростанции могут быть четырехмодульными – VOYGR-4 (с мощностью 308 МВт) и шестимодульными – VOYGR-6 (462 МВт). Однако конфигурации могут изменяться в зависимости от потребностей.

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