



NuScale завершила проектирование атомной электростанции по ММР

Американская компания NuScale завершила проектирование атомной электростанции по ММР...



Это значительное достижение позволит еще более активно внедрять технологию малых модульных реакторов (ММР, англ. – SMR) VOYGR. убеждены в компании.



NuScale Power Module – небольшой безопасный реактор с водой под давлением с мощностью 77 МВт. Да, 12-модульная электростанция VOYG-12 способна генерировать 924 МВт. Также электростанции могут быть четырехмодульными – VOYGR-4 (с мощностью 308 МВт) и шестимодульными – VOYGR-6 (462 МВт). Однако конфигурации могут изменяться в зависимости от потребностей.