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NuScale Power и Prodigy Clean Energy объявили о новом концептуальном проекте
07.02.2023 22:29 Юлия Фрилис

NuScale Power и Prodigy Clean Energy объявили о новом концептуальном проекте

Американская компания NuScale Power и канадская Prodigy Clean Energy в конце 2022 года объявили о новом концептуальном проекте. Речь идет о "передвижных и морских малых модульных ядерных установках", разработанных по технологии VOYGR от NuScale.

Prodigy сообщила, что ее морская электростанция сможет вместить от одного до 12 силовых модулей (малые модульные реакторы, ММР, англ. – SMR) NuScale с общей мощностью 924 МВт.

Дополнительные преимущества плавучей АЭС состоят в значительном сокращении капитальных затрат, ускоренном графике выполнения проекта, минимизированной подготовке площадки, сниженном влиянии на окружающую среду, а впоследствии и упрощенном и ускоренном выводе установок из эксплуатации и полноценном восстановлении площадки.

"Конструкция морского объекта стандартизирована, чтобы обеспечить возможность ее развертывания в различных условиях и для серийного производства", - отметили в Prodigy Clean Energy.

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