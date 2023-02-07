



NuScale Power и Prodigy Clean Energy объявили о новом концептуальном проекте

Американская компания NuScale Power и канадская Prodigy Clean Energy в конце 2022 года объявили о новом концептуальном проекте. Речь идет о "передвижных и морских малых модульных ядерных установках", разработанных по технологии VOYGR от NuScale.



Prodigy сообщила, что ее морская электростанция сможет вместить от одного до 12 силовых модулей (малые модульные реакторы, ММР, англ. – SMR) NuScale с общей мощностью 924 МВт.



Дополнительные преимущества плавучей АЭС состоят в значительном сокращении капитальных затрат, ускоренном графике выполнения проекта, минимизированной подготовке площадки, сниженном влиянии на окружающую среду, а впоследствии и упрощенном и ускоренном выводе установок из эксплуатации и полноценном восстановлении площадки.



"Конструкция морского объекта стандартизирована, чтобы обеспечить возможность ее развертывания в различных условиях и для серийного производства", - отметили в Prodigy Clean Energy.