Новый род пауков назвали в честь группы ABBA

Австралийские биологи описали новый для науки род пауков-крестовиков (Araneidae), обитающий на востоке материка. Он получил название Abba, в честь известного шведского поп-группы, и пока представлен единственным видом Abba transversa. Об открытии авторы сообщили в журнале Evolutionary Systematics.



Открытие нового рода произошло после 15 лет изучения парой ученых из Университета Мердока коллекций пауков от австралийских музеев. Ученые исследовали почти 12 000 образцов, когда наткнулись на паучков размерами 3-4 миллиметра, которые не вписываются ни в один известный род. Особенно у них выделялись пять длинных шипов на первой паре ног у самцов и кремово-белая окраска брюшка с двумя темными пятнами.



Образцы этих пауков изначально были приписаны виду Araneus transversus, хотя представители Araneus даже не водятся в Австралии. Род переименовали в Abba, чтобы почтить одноименную шведскую группу, чьи песни Mamma Mia! (2008) и Mamma Mia - Here We Go again! (2018) часами развлекали авторов, как они это объяснили в статье.