



Новый планшет Samsung может работать даже в аквариуме – видео

Компания Samsung Electronics показала, как ее новый планшет Galaxy Tab S9 Ultra может работать после того, как он погрузился в аквариум с водой.



“Galaxy Tab S9 Ultra выводит лозунг “работа в любом месте” на совершенно новый уровень. Благодаря своему стандарту защиты IP68, Galaxy Tab S9 Ultra защищен от воды пыли и даже против жестких внешних элементов», – говорится в сообщении компании.



Интересно, что при погружении в воду Galaxy Tab S9 Ultra может проигрывать видео и отображать текст, написанный стилусом, без задержки. Отмечается, что планшет можно брать с собой в кемпинг и походы, поскольку “у него крепкая конструкция и его удобно носить”.

