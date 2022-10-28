



Новый материал со структурой пластика проводит электричество как металл

Исследование, опубликованное 26 октября в журнале Nature, показывает, как создать материал, в котором молекулярные фрагменты не имеют четкой структуры, но при этом очень хорошо проводят электричество. Это идет вразрез со всеми известными правилами электропроводности.



“В принципе, это открывает возможности для разработки совершенно нового класса материалов, которые проводят электричество, легко поддаются формированию и при этом очень прочны”, – говорит Джон Андерсон, доцент кафедры химии Чикагского университета, старший автор исследования.

Все органические и металлические проводники имеют общие характеристики. Они состоят из плотных прямых рядов атомов или молекул.



Это означает, что электроны могут легко проходить через материал. Фактически, ученые думали, что материал должен иметь четкую структуру, чтобы эффективно проводить электричество.



В ходе эксперимента ученые нанизали атомы никеля на молекулярную цепочку углерода и серы и обнаружили, что новый материал легко электричество, сохраняя абсолютную стабильность.



“Мы нагревали его, охлаждали, подвергали воздействию воздуха и влажности и даже капали на него кислотой и щелочью, и ничего не произошло”, – говорит автор эксперимента.



Ученые взволнованы, потому что открытие предлагает принципиально новый принцип проектирования электронных технологий. Одной из привлекательных характеристик материала являются новые возможности обработки.



Например, металлы обычно приходится плавить, чтобы придать им правильную форму для чипа или устройства. А новый материал можно производить хоть при комнатной температуре и использовать там, где есть необходимость в устойчивости к воздействию тепла, кислоты, щелочи или влажности.