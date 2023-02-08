



Новый израильский тест избавит от болезненной биопсии при раке простаты



По случаю Международного дня борьбы с раком Международное агентство по изучению рака Всемирной организации здравоохранения опубликовало глобальный прогноз развития рака.



Согласно этим данным, в 2040 году рак простаты, который является самой распространенной злокачественной опухолью среди мужчин, будет диагностирован примерно у 2,43 миллиона мужчин во всем мире, по сравнению с сегодняшним числом пациентов, которое составляет примерно 1,4 миллиона.



В Израиле, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2040 году раком простаты заболеют около 5 254 мужчин. В 2023 году количество больных составляет около 2 600 человек. Таким образом, фактически в течение 17 лет количество больных раком простаты в Израиле удвоится.



Кроме того, в 2040 году во всем мире от рака простаты умрет около 740 тысяч мужчин, а в Израиле в 2040 году умрет около 1 070 израильтян. На сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире от рака простаты умирает около 375 тысяч мужчин, а по данным Общества борьбы с раком, в Израиле за последний год умерло 530 мужчин.



По данным Министерства здравоохранения, рак простаты составляет около 21% всех инвазивных опухолей среди мужчин-евреев, около 11% среди арабских мужчин, и около 8,4% причин смерти от рака среди мужчин.



Научные данные свидетельствуют о существовании тенденции к снижению смертности от рака при ранней диагностике. Следует отметить, что совсем недавно Министерство здравоохранения одобрило революционный анализ крови для точного прогнозирования наличия агрессивного рака простаты, который значительно улучшает процесс раннего выявления пациентов.



Анализ крови называется IsoPSA и позволяет избежать более 50% случаев биопсии благодаря технологии точной расшифровки, которая идентифицирует изменение в структуре белка, возникающее исключительно в раковой опухоли.



Профессор Офер Натив, старший уролог больницы "Элиша", бывший директор отделения урологии медицинского центра "Бней-Цион", объясняет следующее: "Благодаря прогностической способности теста, мы можем предсказать наличие агрессивного рака простаты и избавить пациента от болезненной биопсии. Поэтому каждому мужчине в Израиле, у которого уровень ПСА превышает 4, если ему больше 50 лет и его уролог уже рассматривает возможность биопсии, очень важно проверить совместимость с тестом IsoPSA, который доказал свою надежность и точность. Благодаря его четкому ответу, мы, урологи, отправляем на биопсию только тех мужчин, результат которых свидетельствует о наличии агрессивного рака простаты".



Тест представлен в Израиле компанией Medical Link из группы Baby Link, которая предоставляет передовые технологии системе здравоохранения, и проводится в Тель-Авиве, Герцлии, Ришон Ле-Ционе, Хайфе, Иерусалиме, Беэр-Шеве и Кармиэле. Тест доступен в корзине дополнительных услуг большинства медицинских фондов и частных страховых компаний и предназначен для мужчин старше 50 лет, имеющих уровень ПСА выше 4 в обычном анализе и направление от уролога. Чтобы заказать тест, позвоните в круглосуточный национальный колл-центр с номером *5901 илизайдите на сайт https://isopsa.co.il/